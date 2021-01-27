Акції Microsoft встановили новий рекорд після фінзвіту за 2020 рік

У середу, 27 січня, компанія Microsoft відзвітувала за четвертий квартал 2020 року, продемонструвавши рекордний ріст прибутків та акцій.

Джерело: Microsoft

Результати компанії

Дохід склав 43,1 мільярда доларів виріс на 17% у порівнянні з аналогічним періодом рік до того.

Операційний дохід склав 17,9 мільярда доларів і зріс на 29%.

Чистий прибуток склав 15,5 мільярда доларів. Це ріст на 33%.

Прибуток на акцію становив 2,03 долара, що на 34% більше, ніж торік.

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Цікаво, що аналітики з Уолл-стріт очікували значно гірших показників від компанії. Натомість Сатья Наделла, генеральна директорка Microsoft вважає, що минулого року настав "світанок другої хвилі цифрової трансформації, яка охопила кожну компанію та кожну галузь".

Побудова власних цифрових можливостей - це нова валюта, яка рухає стійкість і зростання кожної організації. Microsoft використовує цю зміну завдяки найбільшій у світі та найповнішій хмарній платформі,

– заявила голова Microsoft.

Microsoft суттєво збільшила дохід від хмарних технологій, а також отримує вигоду від своїх стратегічних інвестицій, додали у компанії.

Скільки коштують акції

Станом на 17:00 акції Microsoft коштують 235,5 долара за даними Libertex. Це найвища ціна. Востаннє компанія встановила рекорд 2 вересня 2020 року.



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