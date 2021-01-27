В среду, 27 января, компания Microsoft отчиталась за четвертый квартал 2020 года, продемонстрировав рекордный рост прибыли и акций.

Источник: Microsoft

Результаты компании

Доход составил 43,1 миллиарда долларов и вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом годом раньше.

Операционный доход составил 17,9 миллиарда долларов и вырос на 29%.

Чистая прибыль составила 15,5 миллиарда долларов. Это рост на 33%.

Прибыль на акцию составила 2,03 доллара, что на 34% больше, чем в прошлом году.

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Интересно, что аналитики с Уолл-стрит ожидали значительно худших показателей от компании. Зато Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft считает, что в прошлом году наступил "рассвет второй волны цифровой трансформации, которая охватила каждую компанию и каждую отрасль".

Построение собственных цифровых возможностей – это новая валюта, которая движет устойчивость и рост каждой организации. Microsoft использует это изменение благодаря крупнейшей в мире и самой полной облачной платформе,

– заявила глава Microsoft.

Microsoft существенно увеличила доход от облачных технологий, а также получает выгоду от своих стратегических инвестиций, добавили в компании.

Сколько стоят акции

По состоянию на 17:00 акции Microsoft стоят 235,5 доллара по данным Libertex. Это самая высокая цена. Последний раз компания установила рекорд 2 сентября 2020.



Акции Microsoft в 2020-2021 / Libertex

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