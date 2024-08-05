Трамп випустив кросівки

Після свого виступу на конференції Bitcoin 2024 колишній президент Дональд Трамп представив лімітовану серію взуття. Під час своєї промови Трамп пообіцяв звільнити голову Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслера і заявив про свій намір зробити США світовим центром криптовалют.

Читайте також Росія узаконила серйозні операції з криптовалютою, аби отримати небезпечний інструмент

Купіть свої біткойн-кросівки просто зараз. Це обмежений тираж, вони пронумеровані, і тепер можна розплатитися за допомогою BTC або вашої улюбленої криптовалюти,

– написав Трамп у твітері.

Ця лімітована колекція складається з:

пар у золотому кольорі (1000) – за 499 доларів кожна;

пар у срібному кольорі (4000) – 299 доларів.

Зверніть увагу! Найдорожчу серію розкупили за перші три години з моменту старту продажів.

На кросівках логотип біткойна супроводжується написом: "Трамп – криптопрезидент". Цей вислів відображає послідовну підтримку колишнього президента Дональда Трампа індустрії цифрових активів.

Крім того, реліз включає спеціальну пропозицію: п'ять пар кожного типу кросівок були підписані Трампом, а покупці мають шанс отримати пару з автографом випадково.

До слова ці кросівки уже з'явилися на eBay, де їх продають набагато дорожче — від 700 до 2 500 доларів.