Трамп випустив кросівки
Після свого виступу на конференції Bitcoin 2024 колишній президент Дональд Трамп представив лімітовану серію взуття. Під час своєї промови Трамп пообіцяв звільнити голову Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслера і заявив про свій намір зробити США світовим центром криптовалют.
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Купіть свої біткойн-кросівки просто зараз. Це обмежений тираж, вони пронумеровані, і тепер можна розплатитися за допомогою BTC або вашої улюбленої криптовалюти,
– написав Трамп у твітері.
Ця лімітована колекція складається з:
- пар у золотому кольорі (1000) – за 499 доларів кожна;
- пар у срібному кольорі (4000) – 299 доларів.
На кросівках логотип біткойна супроводжується написом: "Трамп – криптопрезидент". Цей вислів відображає послідовну підтримку колишнього президента Дональда Трампа індустрії цифрових активів.
Крім того, реліз включає спеціальну пропозицію: п'ять пар кожного типу кросівок були підписані Трампом, а покупці мають шанс отримати пару з автографом випадково.
До слова ці кросівки уже з'явилися на eBay, де їх продають набагато дорожче — від 700 до 2 500 доларів.