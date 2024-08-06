Потери из-за падения акций

Через несколько минут после открытия рынка США:

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более 455 акций из индекса S&P 500 оказались в красной зоне;

с повышением торговались лишь около 20 акций, преимущественно не слишком крупных компаний.

Среди лидеров по потерям оказались: Nvidia, Microsoft, Apple и Citigroup.

Снижение стоимости акций Nvidia приведет к потере около 358 миллиардов долларов рыночной стоимости компании, тогда как падение акций Apple "сотрет" 277 миллиардов долларов ее рыночной стоимости,

– говорится в СМИ.

В понедельник, 5 августа, японский фондовый рынок претерпел значительный спад, что привело к резкому падению всех азиатских индексов. Nikkei, ключевой фондовый индекс Японии, к концу торгов упал на 12,4% по сравнению с предыдущим днем.

Европейские фондовые рынки потерпели падение, основные индексы упали более чем на 2%. Этот спад в значительной степени связан с эскалацией беспокойства относительно состояния экономики США. Несмотря на потери, влияние в Европе было менее серьезным по сравнению с другими регионами.

Аналитики выражают беспокойство, что США могут оказаться на грани рецессии, что побуждает к предположениям, что Федеральный резерв может осуществить быстрое снижение процентных ставок для поддержки экономики. JPMorgan оценивает вероятность рецессии на уровне 50%, прогнозируя два снижения ставок на 50 базисных пунктов каждое в сентябре и ноябре.