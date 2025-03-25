Акції китайських техкомпаній падають в ціні
Акції китайський технологічних компаній впали з максимуму за три роки до межі корекції. Цей спад зафіксували всього за 5 торгових сесій, пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance.
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Індекс Hang Seng Tech, який включає 30 найбільших технологічних компаній на Гонконзькій біржі, загалом впав на 3,8%. Ось показники деяких компаній:
- Акції компанії Xiaomi впали в ціні на 6,3%;
- Цінні папери Alibaba Group Holding Ltd. просіли в ціні майже на 4%.
Що таке корекція на фондовому ринкуЦе зміна курсу акцій або валют в бік або зворотний тренду на ринку. Як правило дане явище відбувається через "перекупленість" або "перепроданість" тієї чи іншої акції або валюти. Ще одна причина корекції – це відсутність охочих торгувати за поточною ціною активу на ринку.
Виділяють кілька причин, які призвели до обвалу цінних паперів. Ралі акцій китайських технологічних компаній швидко сповільнюється, оскільки шок і захоплення після запуску моделі штучного інтелекту DeepSeek слабшає.
Нагадаємо, що у лютому 2025 року акції китайських техкомпаній різко зросли саме завдяки шаленому успіху компанії DeepSeek у сфері штучного інтелекту. Також на ринок впливали такі фактори:
- Відсутність позитивних сюрпризів у звітах компаній;
- Масштабний розпродаж акцій корпорації Xiaomi
Важливо! При цьому прибутки технологічних компаній Китаю в цілому перевершили прогнози або збіглися з ними у звітному сезоні.