Акции китайских техкомпаний падают в цене

Акции китайский технологических компаний упали с максимума за три года до границы коррекции. Этот спад зафиксировали всего за 5 торговых сессий, пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo!Finance.

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Индекс Hang Seng Tech, который включает 30 крупнейших технологических компаний на Гонконгской бирже, в целом упал на 3,8%. Вот показатели некоторых компаний:

Акции компании Xiaomi упали в цене на 6,3%;

Ценные бумаги Alibaba Group Holding Ltd. просели в цене почти на 4%.

Что такое коррекция на фондовом рынке Это изменение курса акций или валют в сторону или обратный тренду на рынке. Как правило данное явление происходит из-за "перекупленности" или "перепроданности" той или иной акции или валюты. Ещё одна причина коррекции – это отсутствие желающих торговать по текущей цене актива на рынке.

Выделяют несколько причин, которые привели к обвалу ценных бумаг. Ралли акций китайских технологических компаний быстро замедляется, поскольку шок и восторг после запуска модели искусственного интеллекта DeepSeek ослабевает.

Напомним, что в феврале 2025 года акции китайских техкомпаний резко выросли именно благодаря бешеному успеху компании DeepSeek в сфере искусственного интеллекта. Также на рынок влияли следующие факторы:

Отсутствие положительных сюрпризов в отчетах компаний;

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Важно! При этом прибыли технологических компаний Китая в целом превзошли прогнозы или совпали с ними в отчетном сезоне.