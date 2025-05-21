Кому співзасновник Google подарував акції на 700 мільйонів доларів

Співзасновник компанії Google подарував акції на понад 700 мільйонів доларів. Тепер стало відомо, хто отримав цінні активи.

Кому співзасновник Google подарував мільйони акцій

Сергій Бріна подарував акції Google на 700 мільйонів доларів трьом благодійним організаціям. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Bloomberg. Цією інформацією поділилися представники сімейного офісу бізнесмена Bayshore Global Management.

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Про подарунок Бріна стало відомо завдяки звіту Alphabet – материнська компанія Google. У Bayshore Global Management додали, що 3,2 мільйона акцій отримала організації Catalyst4. Вона займається питаннями охорони здоров'я та зміни клімату.

До теми! Станом на 23 травня акції Alphabet торгувалися на рівні 168 доларів. Ринкова капіталізація компанії становить 2,05 трильйона доларів, за даними Yahoo!Finance. Додамо, що 26 травня фондовий ринок США закритий, оскільки у країні відзначається День пам'яті, коли вшановують пам'ять усіх, хто загинув, захищаючи країну.

Ще більше ніж 580 тисяч цінних паперів Alphabet отримав фонд сім'ї Бріна. Крім того, бізнесмен подарував 282 тисяч акцій фонду актора Майкла Фокса. Його організація спеціалізується на пошуку методів лікування хвороби Паркінсона.

Нагадаємо, що одним із найвідоміших філантропів у США роками є інвестор та мільярдер Воррен Баффет. Зокрема, він пообіцяв віддати на благодійність більшість свого капіталу, який на сьогодні становить 157 мільярдів доларів.

Варто додати, що Сергій Брін входить до десятки найбагатших людей у світі. На момент створення цього матеріалу, Bloomberg оцінює в 153 мільярди доларів.