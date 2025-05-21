Кому сооснователь Google подарил акции на 700 миллионов долларов

Сооснователь компании Google подарил акции на более 700 миллионов долларов. Теперь стало известно, кто получил ценные активы.

Кому сооснователь Google подарил миллионы акций

Сергей Брина подарил акции Google на 700 миллионов долларов трем благотворительным организациям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Bloomberg. Этой информацией поделились представители семейного офиса бизнесмена Bayshore Global Management.

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О подарке Брина стало известно благодаря отчету Alphabet – материнская компания Google. В Bayshore Global Management добавили, что 3,2 миллиона акций получила организации Catalyst4. Она занимается вопросами здравоохранения и изменения климата.

К теме! По состоянию на 23 мая акции Alphabet торговались на уровне 168 долларов. Рыночная капитализация компании составляет 2,05 триллиона долларов, по данным Yahoo!Finance. Добавим, что 26 мая фондовый рынок США закрыт, поскольку в стране отмечается День памяти, когда чтят память всех, кто погиб, защищая страну.

Еще более 580 тысяч ценных бумаг Alphabet получил фонд семьи Брина. Кроме того, бизнесмен подарил 282 тысяч акций фонду актера Майкла Фокса. Его организация специализируется на поиске методов лечения болезни Паркинсона.

Напомним, что, что одним из самых известных филантропов в США годами является инвестор и миллиардер Уоррен Баффет. В частности, он пообещал отдать на благотворительность большинство своего капитала, который на сегодня составляет 157 миллиардов долларов.

Стоит добавить, что Сергей Брин входит в десятку самых богатых людей в мире. На момент создания этого материала, Bloomberg оценивает в 153 миллиарда долларов.