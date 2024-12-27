Фондова біржа Японії на шляху до нового рекорду

Індекс Nikkei 225, який включає акції найбільших компаній першої секції Токійської фондової біржі, на шляху до нового рекорду. Йдеться про піковий рівень за 35 років. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Під час торгів в п'ятницю, 27 грудня, індекс зріс на 1,8%, досягнувши позначки на рівні 40 281 пункт, завдяки подорожчанню цінних паперів таких компаній, як Toyota, Sony та Fast Retailing (власник Uniqlo).

Акцій публічних компаній на Токійській біржі сприяло декілька факторів. Серед них такі:

"різдвяне ралі" на тлі новин про злиття та поглинання. Зокрема, йдеться про злиття компаній Honda і Nissan;

очікування, що японські корпорації будуть більше враховувати інтереси інвесторів. Для прикладу, компанії Toyota, яка є лідером ринку, оголосила про збільшення виплат акціонерам.

До теми! Попередній рекорд зафіксували під час економічного буму Японії в 1980-х роках, коли інвесторів охопила ейфорія на тлі сильних позицій японських компаній та вартості нерухомості в країні. Тоді індекс наблизився до 39 000 пунктів

У 2024 році фондовий ринок Японії демонстрував стійке зростання на тлі новин про викуп акцій компаніями, активністю фондів-активістів і приватних інвесторів.