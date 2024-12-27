Фондовая биржа Японии на пути к новому рекорду

Индекс Nikkei 225, который включает акции крупнейших компаний первой секции Токийской фондовой биржи, на пути к новому рекорду. Речь идет о пиковом уровне за 35 лет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Во время торгов в пятницу, 27 декабря, индекс вырос на 1,8%, достигнув отметки на уровне 40 281 пункт, благодаря подорожанию ценных бумаг таких компаний, как Toyota, Sony и Fast Retailing (владелец Uniqlo).

Акций публичных компаний на Токийской бирже способствовало несколько факторов. Среди них следующие:

"рождественское ралли" на фоне новостей о слияниях и поглощениях. В частности, речь идет о слиянии компаний Honda и Nissan;

ожидания, что японские корпорации будут больше учитывать интересы инвесторов. Например, компании Toyota, которая является лидером рынка, объявила об увеличении выплат акционерам.

К теме! Предыдущий рекорд зафиксировали во время экономического бума Японии в 1980-х годах, когда инвесторов охватила эйфория на фоне сильных позиций японских компаний и стоимости недвижимости в стране. Тогда индекс приблизился к 39 000 пунктов

В 2024 году фондовый рынок Японии демонстрировал устойчивый рост на фоне новостей о выкупе акций компаниями, активностью фондов-активистов и частных инвесторов.