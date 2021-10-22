Після заяви Дональда Трампа акції компанії з придбання спеціального призначення Digital World Acquisition Corp, яка об'єдналася з мільярдером для реалізації цього проєкту, різко злетіли в ціні.

Зверніть увагу Гроші з повітря: що таке CFD і які можливості для інвесторів вони відкривають

Компанія, яка співпрацює з Трампом, зміцнила свої позиції на ринку

Активи Digital World Acquisition Corp подорожчали на 356%, на постмаркеті цінні папери додали ще 44%. Акції закінчили день торгів з ціною на рівні 45,50 доларів за кожну. Торги навіть довелося зупинити на деякий час через активність роздрібних інвесторів. Ринкова капіталізація компанії досягла 1,7 мільярда доларів. Крім того, корпорація стала однією з головних новин на форумі Reddit WallStreetBets та на платформі для інвесторів Stockwits.

Digital World Acquisition Corp планує допомогти Trump Media & Technology Group (TMTG) вийти на біржу через угоду SPAC. У четвер, 21 жовтня, експрезидент США анонсував запуск соціальних мережі під назвою Truth Social.

Я створив Truth Social і TMTG, щоб протистояти тиранії Big Tech. Ми живемо у світі, де таліби мають величезну присутність у Twitter, тоді як вашого улюбленого американського президента змусили замовкнути. Це неприпустимо

– наголосив Дональд Трамп.