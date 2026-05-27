Акції сягають піків, адже між Іраном та США нове "перемир'я"

Азійські акції сягнули рекордних максимумів. Водночас вартість нафти залишається на високому рівні. Наразі ринок очікує зсувів у перемовинах між Іраном та США.

Яка наразі ситуація на ринку?

Наразі ринки очікують сигналів, що поновлене перемир'я між Іраном та США буде продовжено, повідомляє Reuters.

Які зміни відбулися:

долар зберігає зростання, якщо порівнювати з ситуацією на попередній сесії;

нових піків сягнули японські та південнокорейські акції;

Важливо! Зростання японських та південнокорейських акцій сталося після того, як фондові ринки США відкрилися. Таким змінам сприяв, зокрема, оптимізм щодо ШІ.

Ринки зараз просто чекають на щось відчутне, коли йдеться про угоду між США та Іраном. Багато хороших новин закладено в ціну, залишаючи місце для розчарування, якщо не буде оголошено щось вичерпне,

– наголосив старший аналітик фінансового ринку Capital.com Кайл Родда.

Найширший індекс акцій Азійсько-тихоокеанський регіону MSCI за межами Японії – зростає п'яту сесію поспіль. Він збільшився на 1,6%, сягнувши історичного максимуму. Своєю чергою, японський Nikkei зріс на 0,5%. А от зліт південнокорейського KOSPI сягнув – 3,41%.

Ситуація з валютою більш стабільна:

євро зріс на 0,12%, сягнувши – 1,1642 долара;

а от єна майже не зазнала змін;

водночас австралійський долар впав на 0,1%, він сягнув – 0,7161 долара США.

Наразі ринок очікує на публікацію індексу особистих споживчих витрат (PCE). Вона запланована на четвер. Потрібно розуміти, що саме це значення є ключовим індикатором ФРС, воно впливає на цільовий показник інфляції.

З огляду на те що PCE має опублікувати дані, а геополітична напруженість навколо Ормузької протоки все ще є, цей тиждень може стати ключовим для очікувань щодо ставок, долара, нафти та золота,

– наголосив керівник відділу ринкових досліджень FXTM Лукман Отунуга.

