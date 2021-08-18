Акцент на безпеці: Poly Network запросила на роботу хакера, який вкрав у неї 600 мільйонів

Епопея з пограбуванням криптоплатформи Poly Network продовжується. Неочікувано компанія запропонувала хакеру, який вкрав у неї понад 600 мільйонів доларів у криптовалюті, роботу.

Інцидент з Poly Network має всі шанси увійти в історію, як найбільша криптокрадіжка у світі. Пізніше платформа навіть змогла налагодити зв'язок з хакером, який отримав прізвисько "Містер Білий капелюх". Свій крок компанії обґрунтувала тим, що за хакерською атакою стоїть людина, яка виявляє недоліки у системі безпеки, щоб їх можна було усунути в майбутньому.

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Крип топлат форма може найняти на роботу хакера, який її пограбував

Poly Network заявила, що не буде висувати звинувачення проти хакера. По суті, це гарантія його недоторканості. Ба більше, компанія запропонувала хакеру роботу. Йдеться про посаду головного радника з безпеки. Poly Network сподівається мотивувати хакера повернути ще майже 300 мільйонів доларів. Саме тому напередодні криптоплатформа запропонувала "Білому капелюху" винагороду у розмірі 500 тисяч доларів, назвавши це "нагородою за помилку".

За даними CNBC , хакер відмовився від грошової винагороди від Poly Network. Він заявив, що зламав систему безпеку компанії для розваги.

Пропозиція з імунітетом могла прозвучати як розумний крок зі сторони Poly Network, щоб закинути наживку, але навряд чи влада погодиться з цим рішенням і навіть не дозволить його. За цією атакою, ймовірно, уважно стежили кіберзлочинці та правоохоронці, що потенційно відкриває можливість для атак імітаторів,

– заявив спеціаліст фірми з кібербезпеки ESET Джейк Мур.

Poly Network запропонувала хакеру роботу / Фото Unsplash

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Деталі пограбування Poly Network: