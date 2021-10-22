Акцент на анонімності: один із засновників PayPal зробив неочікувану заяву про творця біткойна

Американський бізнесмен та інвестор вважає, що зустрічався з таємничим творцем біткойна Сатоши Накамото, дітище якого зараз оцінюють у понад 1 трильйон доларів.

Підприємець та один із засновників PayPal Пітер Тіль, капітал якого Forbes оцінює у 3,9 мільярда доларів, припустив, що він зустрічався з Сатоши Накамото у лютому 2000 року на острові Анґілья.

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Мільярдер з США вважає, що зустрічався з творцем біткойна

Теорія мільярдера полягає у тому, що Сатоши Накамото був присутній на зустрічі засновників електронної платіжної системи E-Gold, яка була створена у 1996 році, але припинила своє існування у 2007 році після звинувачень Мін'юсту США. Тоді вони обговорювали можливість взаємодії PayPal з E-Gold для того, щоб "підірвати усі центральні банки".

Що відомо про Сатоши Накамото? Це псевдонім людини або групи осіб, які стоять за створенням біткойна та першої версії програмного забезпечення, у якому цей протокол був реалізований. Усі спроби дізнатися, хто саме створив цю криптовалюту зазнавали краху.

Тіль припустив, що Сатоши Накамото врахував помилки E-Gold, зважаючи на те як він описав варіанти використання біткойна у своїй роботі "Біткойн: однорангова електронна грошова система" (Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System).

Біткойн був відповіддю на E-Gold, і Сатоши зрозумів, що потрібно бути анонімним і не мати компанії. Навіть компанія, навіть корпоративна форма були надто пов’язані з державою,

– додав Тіль.

Реакція на розкриття Сатоши Накамото

Проте не всі підтримують ідею розкриття особистості Сатоши Накамото. Зокрема, представники найбільшої криптобіржі у США Coinbase розглядають подібний сценарій як ризик для торгової платформи, додавши, що це може призвести до падіння вартості біткойна.

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У компанії також додали, що рішення Сатоши Накамото передати свої біткойни (за чутками він має понад 1 мільйон цифрових монет) може мати негативний ефект. Орієнтовна вартість цих біткойнів становить 65 мільярдів доларів. Пітер Тіль теж обирає не знати справжнє ім'я творця біткойна. За його словами, якби це було відомо, то його б просто затримали.