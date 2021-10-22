Предприниматель и один из основателей PayPal Питер Тиль, капитал которого Forbes оценивает в 3,9 миллиарда долларов, предположил, что он встречался с Сатоши Накамото в феврале 2000 года на острове Ангилья.

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Миллиардер из США считает, что встречался с создателем биткоина

Теория миллиардера заключается в том, что Сатоши Накамото присутствовал на встрече основателей электронной платежной системы E-Gold, которая была создана в 1996 году, но прекратила свое существование в 2007 году после обвинений Минюста США. Тогда они обсуждали возможность взаимодействия PayPal с E-Gold для того, чтобы "взорвать все центральные банки".

Что известно о Сатоши Накамото? Это псевдоним человека или группы лиц, стоящих за созданием биткоина и первой версии программного обеспечения, в котором этот протокол был реализован. Все попытки узнать, кто именно создал эту криптовалюту терпели крах.

Тиль предположил, что Сатоши Накамото учел ошибки E-Gold, ввиду того как он описал варианты использования биткоина в своей работе "Биткоин: одноранговая электронная денежная система" (Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System).

Биткоин был ответом на E-Gold, и Сатоши понял, что нужно быть анонимным и не иметь компании. Даже компания, даже корпоративная форма были слишком связаны с государством,

– добавил Тиль.

Реакция на раскрытие Сатоши Накамото

Однако не все поддерживают идею раскрытия личности Сатоши Накамото. В частности, представители крупнейшей криптобиржи в США Coinbase рассматривают подобный сценарий как риск для торговой платформы, добавив, что это может привести к падению стоимости биткоин.

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