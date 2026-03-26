Це підірве довіру до євро: ЄЦБ відреагував на захоплення Угорщиною активів Ощадбанку

ЄЦБ повідомив, що підтримує слова НБУ, відносно захоплення Угорщиною готівки, яку везли інкасатори Ощадбанку. Нагадаємо, угорські сили утримують у себе валюту та золото українського банку.

Як ЄЦБ відреагував на ситуацію щодо Ощадбанку?

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард висловила своє занепокоєння, щодо ситуації, яка склалася. Вона каже, що такі дії Угорщини можуть підірвати довіру до євро, повідомляє Financial Times.

Окрім цього, Лагард уточнила, що поділяє оцінку НБУ. До того ж вона планує порушувати це питання в Брюсселі та Будапешті.

Зауважимо, НБУ спрямував лист до ЄЦБ після захоплення активів Ощадбанку, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний. Наразі регулятор продовжує активну роботу, аби на цей інцидент відреагували відповідним чином.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Ми ведемо активну комунікацію з європейськими партнерами, щоб цей інцидент не залишився без належної реакції. Наші звернення будуть адресовані керівництву ЄЦБ, центрального банку Австрії, Генерального директорату Європейської комісії з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і ринків капіталу, Високому представнику ЄС із питань зовнішньої і безпекової політики та іншим.

Голова НБУ вказав, що має відбутися незалежний аудит обставин. Перевірку проведе міжнародна компанія.

Що відомо про ситуацію з активами Ощадбанку?