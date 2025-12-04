Що відомо про продаж активів "Лукойла"?

"Лукойл" прагне продати свої активи через санкції США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

До влади США уже звернулось декілька покупців, аби отримати дозвіл для проведення переговорів з "Лукойлом". Зокрема, цікавість виявили такі нафтові гіганти як:

Exxon Mobil;

а також – Chevron.

Цікаво! Бергмайр відмовився уточнити, якими саме активами він зацікавився. Також невідомо чи звертався бізнесмен безпосередньо у "Лукойл".

Очевидно, що Lukoil International GmbH була б чудовою інвестицією, і будь-кому пощастило б мати привілей володіти цими активами,

– наголосив Бергмайр у коментарі виданню.

Зауважимо, що інтерес до іноземних активів "Лукойлу" відчутно зріс останнім часом. Це сталося на фоні того, що минулого місяця Мінфін США надав компаніям дозвіл на початок переговорів з цим російським бізнесом.

Зверніть увагу! Дозвіл на переговори має діяти до 13 грудня. Потім планується схвалення укладених угод. Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) вважає, що таке рішення дозволить покупцям "зберегти чергу", повідомляє Bloomberg.

Що відомо про обмеження проти "Лукойла"?