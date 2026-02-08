Пенсії українців зростуть на 650 гривень: кому нарахують доплату

Частина українців може розраховувати на додаткові нарахування до пенсійних виплат. Підвищення пов’язане з чинними нормами законодавства та соціальними гарантіями для окремих категорій громадян.

Хто може оформити 650 гривень до пенсії?

Підвищення приблизно на 650 гривень передбачене, зокрема, для учасників бойових дій. Таке право закріплене законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Документ встановлює щомісячну надбавку на рівні 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. До того ж, окрім основної надбавки, УБД мають право на фіксовану цільову грошову допомогу у розмірі 40 гривень.

Довідково: У разі, якщо загальний розмір пенсійної виплати з урахуванням усіх надбавок та підвищень не досягає встановленого мінімуму (наприклад, 210% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність), держава нараховує щомісячну державну адресну допомогу до досягнення цього мінімального розміру.

Чи можуть отримувати надбавки інші пенсіонери?

Пенсіонери, які досягли певного віку, як зауважують у Пенсійному фонді, також мають право на щомісячні доплати:

від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років і більше – 570 гривень.

Ці доплати нараховуються автоматично, без необхідності додаткового звернення до Пенсійного фонду України. Однак, вони призначаються лише тим пенсіонерам, у яких загальний розмір пенсійних виплат не перевищує 10 340,35 гривні.

Чи передбачена додаткова допомога на догляд для пенсіонерів після 80 років?