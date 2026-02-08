Кто может оформить 650 гривен к пенсии?

Повышение примерно на 650 гривен предусмотрено, в частности, для участников боевых действий. Такое право закреплено законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Документ устанавливает ежемесячную надбавку на уровне 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. К тому же, кроме основной надбавки, УБД имеют право на фиксированную целевую денежную помощь в размере 40 гривен.

Справочно: В случае, если общий размер пенсионной выплаты с учетом всех надбавок и повышений не достигает установленного минимума (например, 210% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность), государство начисляет ежемесячную государственную адресную помощь до достижения этого минимального размера.

Могут ли получать надбавки другие пенсионеры?

Пенсионеры, достигшие определенного возраста, как отмечают в Пенсионном фонде, также имеют право на ежемесячные доплаты:

от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет и более – 570 гривен.

Эти доплаты начисляются автоматически, без необходимости дополнительного обращения в Пенсионный фонд Украины. Однако, они назначаются только тем пенсионерам, у которых общий размер пенсионных выплат не превышает 10 340,35 гривны.

Предусмотрена ли дополнительная помощь на уход для пенсионеров после 80 лет?