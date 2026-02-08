Кто может оформить 650 гривен к пенсии?
Повышение примерно на 650 гривен предусмотрено, в частности, для участников боевых действий. Такое право закреплено законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
Документ устанавливает ежемесячную надбавку на уровне 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. К тому же, кроме основной надбавки, УБД имеют право на фиксированную целевую денежную помощь в размере 40 гривен.
Справочно: В случае, если общий размер пенсионной выплаты с учетом всех надбавок и повышений не достигает установленного минимума (например, 210% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность), государство начисляет ежемесячную государственную адресную помощь до достижения этого минимального размера.
Могут ли получать надбавки другие пенсионеры?
Пенсионеры, достигшие определенного возраста, как отмечают в Пенсионном фонде, также имеют право на ежемесячные доплаты:
- от 70 до 74 лет – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет – 456 гривен;
- от 80 лет и более – 570 гривен.
Эти доплаты начисляются автоматически, без необходимости дополнительного обращения в Пенсионный фонд Украины. Однако, они назначаются только тем пенсионерам, у которых общий размер пенсионных выплат не превышает 10 340,35 гривны.
Предусмотрена ли дополнительная помощь на уход для пенсионеров после 80 лет?
В 2026 году граждане в возрасте от 80 лет, которые проживают сами и нуждаются в постоянном постороннем уходе, могут рассчитывать на ежемесячную государственную доплату. Ориентировочный размер такой помощи составляет около 1 038 гривен.
Чтобы оформить выплату, необходимо получить медицинское заключение о необходимости в уходе и подать соответствующее заявление в органы Пенсионного фонда Украины.