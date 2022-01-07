Фінансовий радник Джефф Роуз, Wealth Hacker, стверджує, що існують спільні звички, притаманні успішним людям. Він спробував їх на собі та запевняє, що вони змінили його життя.

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Вставайте вранці з ціллю

В усіх успішних бізнесменів є чітко налагоджений розклад дня. Вони прокидаються приблизно в одній і тій же годині та здійснюють свою ранкову рутину – займаються спортом, читають ранкові новини, книжку чи готують сніданок для сім'ї тощо.



Варто щодня вставати з будильником / Фото Unsplash

Джефф Роуз наголошує, що важливо прокидатися з чіткою ціллю. Без цього людина втрачає фокус та продуктивність на весь день.

Займайтеся спортом щодня

Багато бізнесменів займаються спортом не просто, щоб мати гарний вигляд та бути здоровими. Спорт сприяє роботі мозку, підвищує продуктивність, покращує настрій завдяки вивільненню ендорфінів та дисциплінує.



Спорт підтримує роботу мозку / Фото Unsplash

Цікаво! 76% багатих людей щодня займаються вправами щонайменше по 30 хвилин, дослідив Томас Корлі у своїй книзі "Зміни свої звички, зміни своє життя".

Медитуйте або моліться

Іноді вашому мозку необхідний відпочинок. Ранкова медитація – ідеальний варіант для цього. Також медитація здатна знизити рівень стресу та допомогти поборотися із депресією.



Внутрішній спокій не менш важливий для успіху / Фото Unsplash

Не забувайте свої цілі

Напередодні Нового року багато людей створюють списки цілей на наступний рік. Але мало лише створювати їх, важливо пам'ятати про них протягом всього року. Варто регулярно переглядати свої цілі, щоб розуміти, чи робите ви достатньо, щоб їх досягти.



Переглядайте цілі раз на місяць / Фото Unsplash

Читайте більше книжок

За словами Томаса Корлі, 88% багатих людей присвячують щонайменше 30 хвилин щодня самоосвіті або читанню для самовдосконалення. Зазвичай це:

біографії успішних людей;

книги з історії;

книги самовдосконалення або особистісного розвитку.



Бізнесмени читають для розвитку, а не для розваги / Фото Unsplash

Цінуйте знайомства

Джефф Роуз радить цінувати знайомство з людьми. Якщо ви хочете почати малий бізнес, до прикладу, то оточіть себе іншими дрібними підприємцями. Таке середовище спілкування дозволить швидше досягти мети, адже завжди буде поруч хтось, хто підкаже як краще.



Нетворкінг – основа для успішного бізнесу / Фото Unsplash