Финансовый советник Джефф Роуз , Wealth Hacker, утверждает, что существуют общие привычки, присущие успешным людям. Он попробовал их на себе и уверяет, что они изменили его жизнь.

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Вставайте утром с целью

У всех успешных бизнесменов есть четко настроенное расписание дня. Они просыпаются примерно в один и тот же час и осуществляют свою утреннюю рутину – занимаются спортом, читают утренние новости, книгу или готовят завтрак для семьи и т.д.



Стоит каждый день вставать с будильником / Фото Unsplash

Джефф Роуз отмечает, что важно просыпаться с четкой целью. Без этого человек теряет фокус и производительность на весь день.

Занимайтесь спортом каждый день

Многие бизнесмены занимаются спортом не просто, чтобы выглядеть хорошо и быть здоровыми. Спорт способствует работе мозга, повышает производительность, улучшает настроение благодаря высвобождению эндорфинов и дисциплинирует.



Спорт поддерживает работу мозга / Фото Unsplash

Интересно! 76% богатых людей ежедневно занимаются упражнениями по меньшей мере по 30 минут, исследовал Томас Корли в своей книге "Измени свои привычки, измени свою жизнь".

Медитируйте или молитесь

Иногда вашему мозгу необходим отдых. Утренняя медитация – идеальный вариант для этого. Также медитация способна снизить уровень стресса и помочь сразиться с депрессией.



Внутреннее спокойствие не менее важно для успеха / Фото Unsplash

Не забывайте свои цели

В канун Нового года многие люди создают списки целей на следующий год. Но мало только создавать их, важно помнить о них в течение всего года. Следует регулярно просматривать свои цели, чтобы понимать, делаете ли вы достаточно, чтобы их достичь.



Просматривайте целые раз в месяц / Фото Unsplash

Читайте больше книг

По словам Томаса Корли, 88% богатых людей посвящают не менее 30 минут в день самообразованию или чтению для самосовершенствования. Обычно это:

биографии успешных людей;

книги по истории;

книги самосовершенствования или личностного развития.



Бизнесмены читают для развития, а не для развлечения / Фото Unsplash

Цените знакомства

Джефф Роуз рекомендует ценить знакомство с людьми. Если вы хотите начать малый бизнес, например, то окружите себя другими мелкими предпринимателями. Такая среда общения позволит быстрее достичь цели, ведь всегда будет рядом кто-нибудь, кто подскажет как лучше.