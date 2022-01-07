Финансовый советник Джефф Роуз, Wealth Hacker, утверждает, что существуют общие привычки, присущие успешным людям. Он попробовал их на себе и уверяет, что они изменили его жизнь.
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Вставайте утром с целью
У всех успешных бизнесменов есть четко настроенное расписание дня. Они просыпаются примерно в один и тот же час и осуществляют свою утреннюю рутину – занимаются спортом, читают утренние новости, книгу или готовят завтрак для семьи и т.д.
Стоит каждый день вставать с будильником / Фото Unsplash
Джефф Роуз отмечает, что важно просыпаться с четкой целью. Без этого человек теряет фокус и производительность на весь день.
Занимайтесь спортом каждый день
Многие бизнесмены занимаются спортом не просто, чтобы выглядеть хорошо и быть здоровыми. Спорт способствует работе мозга, повышает производительность, улучшает настроение благодаря высвобождению эндорфинов и дисциплинирует.
Спорт поддерживает работу мозга / Фото Unsplash
Медитируйте или молитесь
Иногда вашему мозгу необходим отдых. Утренняя медитация – идеальный вариант для этого. Также медитация способна снизить уровень стресса и помочь сразиться с депрессией.
Внутреннее спокойствие не менее важно для успеха / Фото Unsplash
Не забывайте свои цели
В канун Нового года многие люди создают списки целей на следующий год. Но мало только создавать их, важно помнить о них в течение всего года. Следует регулярно просматривать свои цели, чтобы понимать, делаете ли вы достаточно, чтобы их достичь.
Просматривайте целые раз в месяц / Фото Unsplash
Читайте больше книг
По словам Томаса Корли, 88% богатых людей посвящают не менее 30 минут в день самообразованию или чтению для самосовершенствования. Обычно это:
- биографии успешных людей;
- книги по истории;
- книги самосовершенствования или личностного развития.
Бизнесмены читают для развития, а не для развлечения / Фото Unsplash
Цените знакомства
Джефф Роуз рекомендует ценить знакомство с людьми. Если вы хотите начать малый бизнес, например, то окружите себя другими мелкими предпринимателями. Такая среда общения позволит быстрее достичь цели, ведь всегда будет рядом кто-нибудь, кто подскажет как лучше.
Нетворкинг – основа для успешного бизнеса / Фото Unsplash