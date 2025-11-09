Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Не лише 500 євро: які ще купюри виводять з обігу в ЄС
9 листопада, 19:12
2

Не лише 500 євро: які ще купюри виводять з обігу в ЄС

Анастасія Зорик
Основні тези
  • З 2019 року банкнота 500 євро виводиться з обігу, але вона залишається чинним платіжним засобом і може бути обміняна в центральних банках єврозони.
  • ЄЦБ планує поступово замінити банкноти 20 та 50 євро через випуск нової серії єврових купюр, але наразі вони залишаються чинними.

Станом на зараз, є 2 серії єврових банкнот. Усі купюри з них вважаються чинними і перебувають в обігу.

Які євро перестануть бути чинними?

Ще з 2019 року виводять з обігу банкноту 500 євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Банкнота номіналом 500 євро не була включена до серії "Європа" та не випускалася з 27 квітня 2019 року. Як і всі номінали банкнот євро, банкнота 500 євро завжди зберігатиме свою вартість, 
– зазначає ЄЦБ.

Тобто, банкнота 500 євро є чинним платіжним засобом. Також її можна обміняти у будь-якому національному центральному банку, що належить до єврозони.

Зауважимо, що зараз в обігу такі серії банкнот:

  • перша серія: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро;
  • друга серія: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро (саме вона має назву "Європа").

Цікаво! 500 євро вирішили вилучити з обігу через велику кількість підробок. Саме цю банкноту надзвичайно часто використовували у шахрайських цілях.

Видання Capital також повідомило про плани ЄЦБ поступово замінити банкноти 20 та 50 євро. Це пов'язано з тим, що має випуститися нова серія єврових купюр. Станом на зараз, ці банкноти чинні.

Що ще важливо знати про євро зараз?

  • Згідно зі статистикою НБУ, зараз найбільше підроблюють банкноту 200 євро. Також часто зустрічаються фальшивки номіналами: 100 та 50 євро.

  • У листопаді очікується новий стрибок євро. Зокрема, на міжбанку очікуються коливання в межах – 48,50 – 50 гривень за євро.