Не только 500 евро: какие еще купюры выводят из обращения в ЕС
- С 2019 года банкнота 500 евро выводится из обращения, но она остается действующим платежным средством и может быть обменяна в центральных банках еврозоны.
- ЕЦБ планирует постепенно заменить банкноты 20 и 50 евро через выпуск новой серии евровых купюр, но пока они остаются в силе.
По состоянию на сейчас, есть 2 серии евровых банкнот. Все купюры из них считаются действующими и находятся в обращении.
Какие евро перестанут быть действующими?
Еще с 2019 года выводят из обращения банкноту 500 евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.
Банкнота номиналом 500 евро не была включена в серию "Европа" и не выпускалась с 27 апреля 2019 года. Как и все номиналы банкнот евро, банкнота 500 евро всегда будет сохранять свою стоимость,
– отмечает ЕЦБ.
То есть, банкнота 500 евро является действующим платежным средством. Также ее можно обменять в любом национальном центральном банке, принадлежащего к еврозоне.
Заметим, что сейчас в обращении следующие серии банкнот:
- первая серия: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро;
- вторая серия: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро (именно она называется "Европа").
Интересно! 500 евро решили изъять из обращения из-за большого количества подделок. Именно эту банкноту чрезвычайно часто использовали в мошеннических целях.
Издание Capital также сообщило о планах ЕЦБ постепенно заменить банкноты 20 и 50 евро. Это связано с тем, что должна выпуститься новая серия евровых купюр. По состоянию на сейчас, эти банкноты действующие.
Что еще важно знать о евро сейчас?
Согласно статистике НБУ, сейчас больше всего подделывают банкноту 200 евро. Также часто встречаются фальшивки номиналами: 100 и 50 евро.
В ноябре ожидается новый скачок евро. В частности, на межбанке ожидаются колебания в пределах – 48,50 – 50 гривен за евро.