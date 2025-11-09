Не только 500 евро: какие еще купюры выводят из обращения в ЕС

По состоянию на сейчас, есть 2 серии евровых банкнот. Все купюры из них считаются действующими и находятся в обращении.

Какие евро перестанут быть действующими?

Еще с 2019 года выводят из обращения банкноту 500 евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Банкнота номиналом 500 евро не была включена в серию "Европа" и не выпускалась с 27 апреля 2019 года. Как и все номиналы банкнот евро, банкнота 500 евро всегда будет сохранять свою стоимость,

– отмечает ЕЦБ.

То есть, банкнота 500 евро является действующим платежным средством. Также ее можно обменять в любом национальном центральном банке, принадлежащего к еврозоне.

Заметим, что сейчас в обращении следующие серии банкнот:

первая серия: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро;

вторая серия: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро (именно она называется "Европа").

Интересно! 500 евро решили изъять из обращения из-за большого количества подделок. Именно эту банкноту чрезвычайно часто использовали в мошеннических целях.

Издание Capital также сообщило о планах ЕЦБ постепенно заменить банкноты 20 и 50 евро. Это связано с тем, что должна выпуститься новая серия евровых купюр. По состоянию на сейчас, эти банкноты действующие.

Что еще важно знать о евро сейчас?