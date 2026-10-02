Чи залишаються дійсними 500 євро

Окремий нюанс стосується найбільшого номіналу, який коли-небудь випускали в межах єдиної валюти. Тепер натрапити на таку банкноту значно складніше: вона поступово зникає з обігу, хоча повністю своєї ролі ще не втратила, пояснюють у Євроцентробанку.

Регулятор відмовився від подальшого друку купюри ще у 2016 році, коли формував уже звичну нині серію "Європа". Рішення ухвалили нібито через ризики, пов'язані з особливостями використання, а випуск остаточно припинили лише наприкінці десятиліття.

Щоправда, знамениті 500 євро фіолетового кольору й досі залишаються чинним платіжним засобом та не втрачають своєї вартості. Ба більше, обміняти таку банкноту в національних центральних банках Євросистеми можна безстроково.

Натомість в Україні регулятор забороняє фінустановам встановлювати власні обмеження щодо приймання іноземних банкнот залежно від їхнього номіналу або року випуску.



Який вигляд мають 500 євро / Фото The Deutsche Bundesbank

До слова, на зворотному боці купюр зобразили мости – як символ зв'язку між країнами Європи та рештою світу. Однак далеко не всі знають, що ці споруди насправді не існують, оскільки у такий спосіб дизайнери намагалися уникнути прив'язки до конкретних держав.

А вже незабаром на валюту чекає масштабне оновлення. Гроші можуть прикрасити портретами реальних історичних постатей, або ж природними ландшафтами й птахами. Опитування громадян щодо цього питання завершилося напередодні у вересні.