Які євро можуть не прийняти в обмінниках в Україні

Українці поскаржилися до Національного банку України на проблеми з обміном валюти з ознаками значного зношення або пошкодження, а також банкнот давніх років випуску.

Як повідомили в НБУ, банки та обмінники зобов'язані приймати справжні банкноти іноземної валюти незалежно від серії та року випуску. В обміні не можуть відмовити, якщо на них взагалі відсутні або є незначні ознаки зношення. Цього вимагає регулятор від усіх уповноважених установ, які мають ліцензію на валютно-обмінні операції.

Якщо ж банкнота значно зношена або пошкоджена, незалежно від її року випуску, українці можуть скористатися операцією інкасо. Процедура передбачає, що валюту надішлють іноземному банку для обміну та отримання придатних до обігу банкнот. Однак за цю послугу потрібно сплатити комісію, яку встановлюють самі установи.

НБУ зауважує, що через війну й зростання витрат на логістику, банки поступово збільшують тарифи. Однак клієнти можуть обирати, де комісія є нижчою.

Якщо ж банкноти не приймають через рік випуску, існує можливість поскаржитися до Нацбанку, і регулятор виконає перевірку.

Наприклад, часом в Україні можуть виникати труднощі з обміном банкноти номіналом 500 євро, що належить до першої серії європейської валюти. Як повідомили в Європейському центральному банку, її не випускають з 2019 року й поступово виводять з обігу.

Гроші з цієї серії поступово замінюють другою серією, відомою як "Європа". Банкноти нового зразка краще захищені від підробок і довговічніші, однак старі євро також зберігають свою вартість. Обміняти банкноту 500 євро можна в будь-якому національному центральному банку єврозони.

З огляду на ці нюанси, деякі українські обмінники можуть відмовлятися приймати банкноти 500 євро, пояснюючи це застарілими елементами захисту, що не дозволяють впевнитися у справжності.

Нагадаємо, що в деяких випадках потрібно мати паспорт, щоб купити валюту. Документи не потрібні, якщо обсяг операції не перевищує 399 999 гривень в еквіваленті. Якщо ж сума валюти, яку банк купує в клієнта, більша за 400 тисяч гривень, потрібно надати документи з підтвердженням походження коштів і пройти ідентифікацію.