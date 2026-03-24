500 доларів це скільки, якщо обмінювати на гривні
- Офіційний курс долара в Україні станом на 24 березня складає 43,8288 гривні.
- За 500 доларів в банку можна отримати приблизно 21 875 гривень, а в обміннику – 21 975 гривень.
Курс долара в Україні, відносно стабільний. Відбуваються лише незначні коливання. Зокрема, сьогодні помітне невелике зростання долара.
Який курс долара в Україні зараз?
Станом на 24 березня, офіційний курс долара в Україні складає – 43,8288 гривні, повідомляє НБУ.
Як повідомляє "Мінфін", середній курс долара у банках наразі такий:
- купівля – 43,75 гривні за долар США;
- продаж – 44,24 гривні за долар США.
В обмінниках середній курс долара, своєю чергою:
- купівля – 43,95 гривні за долар США;
- продаж – 44,08 гривні за долар США.
Скільки можна отримати, якщо здати 500 доларів?
- якщо здати 500 доларів в банк, можна виручити приблизно – 21 875 гривень;
- за 500 доларів в обміннику наразі вдасться отримати орієнтовно – 21 975 гривень.
Скільки треба гривень, аби купити 500 доларів зараз?
- у банку купити 500 доларів можна за орієнтовно – 22 120 гривень;
- в обміннику таке придбання обійдеться у майже – 22 040 гривень.
Що буде з курсом долара в кінці березня?
В кінці березня на валютному ринку очікується певна нестабільність. Цьому сприятиме продовження конфлікту на Близькому Сході.
Водночас і надалі ситуація на українському валютному ринку залежатиме від Нацбанку. Нагадаємо, в Україні діє режим керованої гнучкості. Тобто регулятор продовжує м'яко контролювати ситуацію на валютному ринку. Зокрема, через своєчасні валютні інтервенції.