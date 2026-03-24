500 доларів це скільки, якщо обмінювати на гривні

Курс долара в Україні, відносно стабільний. Відбуваються лише незначні коливання. Зокрема, сьогодні помітне невелике зростання долара.

Який курс долара в Україні зараз?

Станом на 24 березня, офіційний курс долара в Україні складає – 43,8288 гривні, повідомляє НБУ.

Як повідомляє "Мінфін", середній курс долара у банках наразі такий:

купівля – 43,75 гривні за долар США;

продаж – 44,24 гривні за долар США.

В обмінниках середній курс долара, своєю чергою:

купівля – 43,95 гривні за долар США;

продаж – 44,08 гривні за долар США.

Скільки можна отримати, якщо здати 500 доларів?

якщо здати 500 доларів в банк, можна виручити приблизно – 21 875 гривень;

за 500 доларів в обміннику наразі вдасться отримати орієнтовно – 21 975 гривень.

Скільки треба гривень, аби купити 500 доларів зараз?

у банку купити 500 доларів можна за орієнтовно – 22 120 гривень;

в обміннику таке придбання обійдеться у майже – 22 040 гривень.

