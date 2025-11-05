Чи існує зараз банкнота 500 доларів

Станом на зараз, найбільша доларова банкнота має номінал 100. Проте так було не завжди. Річ у тім, що у минулому столітті перелік доларових купюр був значно більший

Які долари вийшли з обігу?

Раніше в обігу перебували 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5 000 та 10 000 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на U.S.Currency.

Цікаво! США ніколи не оголошували, що банкноти, випущені після 1914 року, можуть бути недійсні. Тобто, технічно їх можна використовувати і зараз.

Проте згодом деякі банкноти з обігу вивели. Було прибрано: 500, 1000, 5 000, а також 10 000 доларів через те, що в них зникла потреба.

Повне їх виведення з обігу відбулося у 1969 році. Відповідно, з цього часу найбільший номінал для доларових банкнот – 100 доларів.

Зверніть увагу! Зараз в обігу перебувають банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 доларів.

Що ще важливо знати про долари зараз?

У 2013 році була випущена нова банкнота номіналом 100 доларів. Ця купюра не тільки має інший колір. Також на нових 100 доларах можна помітити нові елементи захисту, наприклад, об'ємну 3D стрічку.

Найбільшою банкнотою були – 100 000 доларів. Ця купюра ніколи не перебувала в готівковому обігу. Вона використовувалась виключно для зручності внутрішніх розрахунків між банками ФРС, повідомляє Museum of American History.

