Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Чи існує зараз банкнота 500 доларів
5 листопада, 07:48
2

Чи існує зараз банкнота 500 доларів

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Найбільша доларова банкнота в обігу зараз має номінал 100.
  • Банкноти номіналом 500, 1000, 5000 і 10 000 доларів були виведені з обігу у 1969 році.

Станом на зараз, найбільша доларова банкнота має номінал 100. Проте так було не завжди. Річ у тім, що у минулому столітті перелік доларових купюр був значно більший

Які долари вийшли з обігу?

Раніше в обігу перебували 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5 000 та 10 000 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на U.S.Currency.

Читайте також Чим Росії гірше, тим світу краще: неочікуваний наслідок атак на російські НПЗ

Цікаво! США ніколи не оголошували, що банкноти, випущені після 1914 року, можуть бути недійсні. Тобто, технічно їх можна використовувати і зараз.

Проте згодом деякі банкноти з обігу вивели. Було прибрано:  500, 1000, 5 000, а також 10 000 доларів через те, що в них зникла потреба.

Повне їх виведення з обігу відбулося у 1969 році. Відповідно, з цього часу найбільший номінал для доларових банкнот – 100 доларів.

Зверніть увагу! Зараз в обігу перебувають банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 доларів.

Що ще важливо знати про долари зараз?

  • У 2013 році була випущена нова банкнота номіналом 100 доларів. Ця купюра не тільки має інший колір. Також на нових 100 доларах можна помітити нові елементи захисту, наприклад, об'ємну 3D стрічку.

  • Найбільшою банкнотою були – 100 000 доларів. Ця купюра ніколи не перебувала в готівковому обігу. Вона використовувалась виключно для зручності внутрішніх розрахунків між банками ФРС, повідомляє Museum of American History.

Нагадаємо! Раніше ми розповідали чому деякі долари, "помічені" символом зірки.