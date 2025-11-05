Существует ли сейчас банкнота 500 долларов

По состоянию на сейчас, самая большая долларовая банкнота имеет номинал 100. Однако так было не всегда. Дело в том, что в прошлом веке перечень долларовых купюр был значительно больше

Какие доллары вышли из обращения?

Ранее в обращении находились 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на U.S.Currency.

Интересно! США никогда не объявляли, что банкноты, выпущенные после 1914 года, могут быть недействительны. То есть, технически их можно использовать и сейчас.

Однако впоследствии некоторые банкноты из обращения вывели. Было убрано: 500, 1000, 5 000, а также 10 000 долларов из-за того, что в них исчезла потребность.

Полное их выведение из обращения произошло в 1969 году. Соответственно, с этого времени самый большой номинал для долларовых банкнот – 100 долларов.

Обратите внимание! Сейчас в обращении находятся банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 долларов.

Что еще важно знать о долларах сейчас?

В 2013 году была выпущена новая банкнота номиналом 100 долларов. Эта купюра не только имеет другой цвет. Также на новых 100 долларах можно заметить новые элементы защиты, например, объемную 3D ленту.

Самой большой банкнотой были – 100 000 долларов. Эта купюра никогда не находилась в наличном обращении. Она использовалась исключительно для удобства внутренних расчетов между банками ФРС, сообщает Museum of American History.

