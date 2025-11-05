Укр Рус
5 ноября, 07:48
2

Существует ли сейчас банкнота 500 долларов

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Самая большая долларовая банкнота в обращении сейчас имеет номинал 100.
  • Банкноты номиналом 500, 1000, 5000 и 10 000 долларов были выведены из обращения в 1969 году.

По состоянию на сейчас, самая большая долларовая банкнота имеет номинал 100. Однако так было не всегда. Дело в том, что в прошлом веке перечень долларовых купюр был значительно больше

Какие доллары вышли из обращения?

Ранее в обращении находились 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на U.S.Currency.

Интересно! США никогда не объявляли, что банкноты, выпущенные после 1914 года, могут быть недействительны. То есть, технически их можно использовать и сейчас.

Однако впоследствии некоторые банкноты из обращения вывели. Было убрано: 500, 1000, 5 000, а также 10 000 долларов из-за того, что в них исчезла потребность.

Полное их выведение из обращения произошло в 1969 году. Соответственно, с этого времени самый большой номинал для долларовых банкнот – 100 долларов.

Обратите внимание! Сейчас в обращении находятся банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 долларов.

Что еще важно знать о долларах сейчас?

  • В 2013 году была выпущена новая банкнота номиналом 100 долларов. Эта купюра не только имеет другой цвет. Также на новых 100 долларах можно заметить новые элементы защиты, например, объемную 3D ленту.

  • Самой большой банкнотой были – 100 000 долларов. Эта купюра никогда не находилась в наличном обращении. Она использовалась исключительно для удобства внутренних расчетов между банками ФРС, сообщает Museum of American History.

