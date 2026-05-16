Які банкноти по 50 гривень більше не приймають у магазинах

Магазини можуть відмовлятися приймати у громадян навіть справжні гроші. І річ не в підробці чи пошкодженні – деякі купюри просто давно втратили статус платіжного засобу.

Які 50 гривень уже вийшли з обігу?

Нацбанк регулярно вилучає з обігу старі банкноти та замінює їх новими зразками. Які звичні багатьом українцям 50 гривень уже фактично перетворилися на "сувеніри" – розбирався 24 Канал.

Наразі в обігу залишаються 50 гривень кількох поколінь – від зразків 2004 року до оновлених банкнот із написом "Слава Україні! Героям Слава!" 2024 року випуску. Саме ними українці можуть безперешкодно розраховуватися в магазинах, закладах абощо.

На лицевій стороні фіолетової купюри розміщено портрет громадсько-політичного діяча Михайла Грушевського, а на звороті – будинок Української Центральної Ради, головою якої він був.



50 гривень, які досі в обігу в Україні / Фото НБУ

Окрім того, в обігу можна зустріти й пам'ятні 50 гривень, які присвячені 20-річчю Національного банку України (2011 рік випуску) та 30-річчю незалежності України (2021 рік випуску).



Пам'ятні 50 гривень, які можна зустріти в обігу / Фото НБУ

Наразі регулятор поступово вилучає з обігу 50 гривень зразка 2004 року, а от розрахуватися старими помаранчево-фіолетовими грошима 1992 року випуску вже не вийде.

Однак українці намагаються продавати такі "сувеніри". Пропозиції в середньому по 200 гривень за банкноту можна знайти на онлайн дошках оголошень і барахолках.



50 гривень, які вже вивели з обігу / Фото НБУ

До речі, лише 7% вилучених з обігу торік фальшивих купюр були номіналами 20, 50, 100 та 1 000 гривень. Найчастіше в Україні підробляють саме старі 500 гривень (2006 року випуску).

Річ у тому, що банкноти сучасного покоління мають посилену систему захисту та удосконалений дизайн, які не поступаються за рівнем навіть новим доларам і євро. Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний також наголошував, що нові українські гроші створюють як елемент культурної ідентичності держави.

Я насправді пишаюся тим, як Нацбанк працює з символами та сенсами в нумізматичному напрямі. Це велика частина роботи Банкнотно-монетного двору,

– заявив він.

Цікаві факти про 50 гривень:

У Музеї грошей розповідали, що номінал у 50 гривень спершу з'явився не на банкнотах, а на облігаціях часів гетьмана Павла Скоропадського. Їх випуск затвердили ще у травні 1918 року.

Перші 50 гривень сучасного типу надрукували в Канаді в 1992 році. Вони потрапили до українських банків, однак у повноцінний обіг так і не вийшли.

Наступну серію цього номіналу виготовила британська компанія Thomas De La Rue. Цікаво, що на ній не зазначили рік друку. Саме їх офіційно ввели в обіг 2 вересня 1996 року.

На зворотному боці 50 гривень по боках від будівлі Центральної Ради зображено постаті селянки та робітника, які український художник Георгій Нарбут свого часу використовував і для оформлення 100 гривень УНР 1918 року.

Нагадаємо, з березня в Україні також перестали бути засобами платежу будь-які паперові банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Їх ще можна безплатно обміняти на відповідні обігові монети в усіх відділеннях банків.