Такі 5 копійок можна дійсно дорого продати: зверніть увагу на цей нюанс
5 копійок 1992 року перебували в обігу. Наразі ця монета вже виведена, тобто, вона не є платіжним засобом. Які 5 копійок можна дорого продати, розповідаємо далі.
Які 5 копійок 1992 року можна дорого продати?
Дійсно дорого можна продати різновид монети – 2БАм, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".
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Серед особливостей цього різновиду варто виділити:
- гурт має дрібну насічку;
- в одиниці дати немає хвостика;
- гроно №2 у формі тупокутного трикутника;
- середній зуб тризуба вузький та гострий.
Як виглядають 5 копійок 1992 року різновиду 2БАм / Зображення з сервісу "Монети-ягідки"
Ціна такого екземпляра різниться. В середньому 5 копійок 1992 року 2БАм можна продати за 2 500 – 7 000 гривень. Точна вартість залежить саме від стану монети.
Цікаво! Набагато більше нумізмати можуть заплатити за монети з поворотом однієї сторони відносно іншої. Вартість таких екземплярів сягає 10 000 гривень.
Що важливо знати про екземпляр монети 2БАм?
- Різновид 2БАм карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Така монета відчутно відрізняється від інших аналогічних варіантів.
- Першочергово різниця полягає у тому, що на 2БАм на аверсі вузький середній зуб тризуба. Також така монета може бути магнітна та немагнітна. Ця ситуація є наслідком експериментів зі складом сплаву.