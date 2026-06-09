Такі 5 копійок можна дійсно дорого продати: зверніть увагу на цей нюанс

5 копійок 1992 року перебували в обігу. Наразі ця монета вже виведена, тобто, вона не є платіжним засобом. Які 5 копійок можна дорого продати, розповідаємо далі.

Які 5 копійок 1992 року можна дорого продати?

Дійсно дорого можна продати різновид монети – 2БАм, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

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Серед особливостей цього різновиду варто виділити:

гурт має дрібну насічку;

в одиниці дати немає хвостика;

гроно №2 у формі тупокутного трикутника;

середній зуб тризуба вузький та гострий.



Як виглядають 5 копійок 1992 року різновиду 2БАм / Зображення з сервісу "Монети-ягідки"

Ціна такого екземпляра різниться. В середньому 5 копійок 1992 року 2БАм можна продати за 2 500 – 7 000 гривень. Точна вартість залежить саме від стану монети.

Цікаво! Набагато більше нумізмати можуть заплатити за монети з поворотом однієї сторони відносно іншої. Вартість таких екземплярів сягає 10 000 гривень.

Що важливо знати про екземпляр монети 2БАм?