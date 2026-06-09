Які 5 копійок 1992 року можна дорого продати?

Дійсно дорого можна продати різновид монети – 2БАм, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

Читайте також Монети НБУ, які стали "хітом": експерт назвав екземпляри для вигідних інвестицій

Серед особливостей цього різновиду варто виділити:

  • гурт має дрібну насічку;
  • в одиниці дати немає хвостика;
  • гроно №2 у формі тупокутного трикутника;
  • середній зуб тризуба вузький та гострий.


Як виглядають 5 копійок 1992 року різновиду 2БАм / Зображення з сервісу "Монети-ягідки"

Google Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

Ціна такого екземпляра різниться. В середньому 5 копійок 1992 року 2БАм можна продати за 2 500 – 7 000 гривень. Точна вартість залежить саме від стану монети.

Цікаво! Набагато більше нумізмати можуть заплатити за монети з поворотом однієї сторони відносно іншої. Вартість таких екземплярів сягає 10 000 гривень.

Що важливо знати про екземпляр монети 2БАм?

  • Різновид 2БАм карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Така монета відчутно відрізняється від інших аналогічних варіантів.
  • Першочергово різниця полягає у тому, що на 2БАм на аверсі вузький середній зуб тризуба. Також така монета може бути магнітна та немагнітна. Ця ситуація є наслідком експериментів зі складом сплаву.