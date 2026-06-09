Какие 5 копеек 1992 года можно дорого продать?

Действительно дорого можно продать разновидность монеты – 2БАм, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

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Среди особенностей этой разновидности стоит выделить:

гурт имеет мелкую насечку;

у единицы даты нет хвостика;

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

средний зуб трезубца узкий и острый.



Как выглядят 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм / Изображение с сервиса "Монеты-ягодки"

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Цена такого экземпляра отличается. В среднем 5 копеек 1992 года 2БАм можно продать за 2 500 – 7 000 гривен. Точная стоимость зависит именно от состояния монеты.

Интересно! Гораздо больше нумизматы могут заплатить за монеты с поворотом одной стороны относительно другой. Стоимость таких экземпляров достигает 10 000 гривен.

Что важно знать об экземпляре монеты 2БАм?