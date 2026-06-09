Какие 5 копеек 1992 года можно дорого продать?
Действительно дорого можно продать разновидность монеты – 2БАм, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".
Читайте также Монеты НБУ, которые стали "хитом": эксперт назвал экземпляры для выгодных инвестиций
Среди особенностей этой разновидности стоит выделить:
- гурт имеет мелкую насечку;
- у единицы даты нет хвостика;
- гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;
- средний зуб трезубца узкий и острый.
Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости
Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Как выглядят 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм / Изображение с сервиса "Монеты-ягодки"
Цена такого экземпляра отличается. В среднем 5 копеек 1992 года 2БАм можно продать за 2 500 – 7 000 гривен. Точная стоимость зависит именно от состояния монеты.
Интересно! Гораздо больше нумизматы могут заплатить за монеты с поворотом одной стороны относительно другой. Стоимость таких экземпляров достигает 10 000 гривен.
Что важно знать об экземпляре монеты 2БАм?
- Разновидность 2БАм чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Такая монета ощутимо отличается от других аналогичных вариантов.
- Первоначально разница заключается в том, что на 2БАм на аверсе узкий средний зуб трезубца. Также такая монета может быть магнитная и немагнитная. Эта ситуация является следствием экспериментов с составом сплава.