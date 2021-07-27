Нова хвиля ажіотажу навколо криптовалют: 5 подій, які сколихнули світ грошей майбутнього

Початок цього тижня виявився одним із найуспішніших за останні кілька місяців, оскільки цифрові монети почали стрімко зростати в ціні. CoinMarketCap повідомляє, що ринок криптовалюти подорожчав більше ніж на 100 мільярдів доларів за 24 години.

Експерти стверджують, що імпульсом для ринку стали заяви відомих підприємців та мільярдерів на конференції The B-Word. Гостями заходу стали гендиректор Tesla Ілон Маск, очільник Twitter Джек Дорсі та глава Ark Invest Кеті Вуд. Усі вони підтримали біткойн. Крім того, Маск підтвердив, що особисто володіє Dogecoin та Ethereum. Проте, це не всі ключові події зі світу грошей майбутнього.

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Заява глави Міністерства фінансів США

Очільниця Мінфіну США Джанет Єллен у понеділок провела зустріч з президентською робочою групою по фінансових ринках (PWG), щоб обговорити регулювання стейблкойнів. Єллен наголосила, що для того, щоб забезпечити відповідну нормативно-правову базу необхідно діяти швидко. PWG має намір оприлюднити перші рекомендації протягом найближчих місяців.

Стайблкойни Це криптовалюти, ціна яких призначена для прив'язки до криптовалюти, фіатних грошей (долар, євро, гривня) або для обміну біржовими товарами.

Співзасновник Ethereum виступив на конференції EthCC

Віталік Бутерів став гостем триденної конференції у Парижі для прихильників другої за популярністю криптовалюти світу – Ethereum. Один із творців цифрової монети встиг обговорити безліч питань. Зокрема, Бутерін згадав про заохочення розробників Ethereum до роботи "за межами DeFi" або децентралізовані фінанси, додатки DeFi спрямовані на відтворення традиційних фінансових систем, таких як банки та біржі, за допомогою криптовалюти.

Tesla і біткойн

У рамках конференції The B-World Ілон Маск заявив, що Tesla може знову почати приймати платежі у біткойнах.

Схоже, що біткойн все більше рухається в сторону відновлюваних джерел енергії, декілька потужних вугільних електростанцій, які використовувались були зупинені, особливо в Китаї. Я хочу провести більш ретельну перевірку, щоб підтвердити, що відсоток використання альтернативних джерел енергії, становить 50% або більше, і що є тенденція до збільшення цього числа. В такому випадку Tesla, швидше за все, відновить приймання біткойна,

– розповів мільярдер.

Головні події зі світу криптовалют / Фото Unsplash

Гендиректор Twitter сподівається, що біткойн – люлька миру

Джек Дорсі наголосив, що біткойн буде вагомою частиною майбутнього Twitter. За його словами і компанії, і її акціонерам надважливо, щоб вони й надалі вивчали цей простір та активно інвестувати в нього. До того ж Дорсі вважає, що біткойн може допомогти встановити мир у світі.

Всі наші монополії знаходяться поза рівновагою, і людина не має ніякої влади, а величина витрат і факторів, які відвертають увагу, які походять від нашої грошової системи сьогодні реальні та відволікає від важливіших проблем,

– додав глава Twitter.

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Amazon шукає фахівця з цифрових валют

Компанія Джеффа Безоса оголосила про нову вакансію. Цього разу Amazon шукає експерта з цифрових валют та блокчейну. Гігант електронної комерції прагне знайти "досвідченого лідера для розробки стратегії Amazon щодо цифрової валюти та блокчейну, а також дорожньої карти продукту". Представник корпорації підтвердив цю інформацію.

Ми вважаємо, що майбутнє буде побудовано на нових технологіях, які дозволять здійснювати сучасні, швидкі й недорогі платежі, і сподіваємося якомога швидше відкрити це майбутнє для клієнтів Amazon,

– йдеться у заяві компанії.