Фінанси Курс валют 300 доларів у гривнях: скільки це після падіння курсу валюти
15 травня, 17:47
Оновлено - 17:48, 15 травня

Анастасія Зорик
Основні тези
  • 15 травня офіційний курс долара становить 43,96 гривні, повідомляє НБУ.
  • В обмінниках курс купівлі становить 43,90, а продажу 43,97 гривні за долар США.

Долар дещо знизився. Загалом ситуація на валютному ринку передбачувана та стабільна. Різких коливань не очікується і на наступному тижні.

Який курс долара 15 травня?

15 травня офіційний курс долара – 43,96 гривні, повідомляє НБУ.

У банку середній курс долара, за даними видання "Мінфін", наразі такий:

  • купівля – 43,75 гривні за долар США;
  • продаж – 44,25 гривні за долар США.

А в обмінниках ситуація з курсом така:

  • купівля – 43,90 гривні за долар США;
  • продаж – 43,97 гривні за долар США.

Протягом наступного тижня ситуація на валютному ринку не зазнає вагомих змін. Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в коментарі 24 Каналу зауважує, що стабільність ситуації забезпечує передбачуваність подій на ринку.

 

Тарас Лєсовий

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" 

Як і раніше Нацбанк буде активним учасником курсоутворення, всіляко знижуючи чи притишуючи потенційне зростання попиту. Отже, курсові показники залишатимуться на прогнозованому рівні, без сенсаційних злетів / падінь.

Якщо спиратися на прогноз Лєсового, на готівковому ринку валюта очікується в межах 43,75 – 44,35 гривні за долар.

Скільки гривень треба, аби купити 500 доларів зараз?

  • Для придбання 500 доларів у банку сьогодні необхідно приблизно  – 22 125 гривень.
  • А для покупки 500 доларів в обміннику необхідно уже орієнтовно – 21 985 гривень.

Скільки гривень можна отримати, якщо здати 500 доларів?

  • Якщо здати 500 доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 21 875 гривень.
  • При здачі 500 доларів в обміннику уже приблизно – 21 950 гривень.

Що потрібно знати про обмін доларів зараз?

  • На результат обміну доларів впливає їх стан. Якщо купюри мають незначні пошкодження, процедура відбувається стандартно.

  • Отримати менше при обміні доларів можливо, якщо купюра має сильні пошкодження. Адже таку валюту віддаються інкасо. А ця процедура відбувається з комісією.

