Шлях гривні незалежною Україною

Саме 2 вересня 1996 року розпочалася масштабна грошова реформа, яка тривала два тижні та поставила крапку в епосі українського карбованця. Нова валюта швидко з'явилася в усіх куточках країни, заклавши основу грошової системи, якою ми користуємося сьогодні. З нагоди ювілею 24 Канал зібрав найцікавіші факти про історію гривні та її особливості.

Де надрукували перші гривні?

На початку 1990-х Україна ще не мала власних потужностей для друку банкнот, тому першу готівку виготовляли за кордоном. Купюри номіналом 1, 2, 5, 10 та 20 гривень ще у 1992 році надрукувала канадська Canadian Bank Note Company Limited. Іншу частину тиражу виготовила англійська Thomas De La Rue, потужності якої розташовувалися, зокрема, на Мальті.

Валюту доставляли в Україну в умовах повної секретності. Основну частину перевозили морем у контейнерах, а після прибуття гроші під охороною СБУ та МВС доправляли до Києва й регіональних відділень Нацбанку. Загалом у 1992 – 1993 роках організували два такі морські рейси, а останню партію банкнот доставили літаком.

Який вигляд мали перші гривні: дивіться фото

Скільки "живуть" сучасні банкноти?

Тривалість "життя" готівки завжди суттєво залежала від номіналу. Найменше служили дрібні банкноти від 1 до 5 гривень – у середньому близько року, адже ними розраховувалися найчастіше. Купюри від 10 до 50 гривень витримували вже 1 – 3 роки.

Вищі номінали зношуються повільніше:

для 100 та 200 гривень середній строк становить 5 – 8 років;

середній строк становить 5 – 8 років; а 500 та 1 000 гривень, які краще підходять для заощаджень, можуть перебувати в обігу довше.

Щоправда, абсолютними "довгожителями" залишаються монети, що витримують 20 – 25 років. Саме це стало однією з причин, чому Нацбанк вирішив замінити ними банкноти дрібних номіналів.



Як друкують гривні / Фото платформи Нацбанку "Гаразд"

Чи добре захищена гривня?

Українська валюта може похизуватися високим рівнем захисту від підробок. За підсумками 2025 року на мільйон справжніх купюр припадало лише близько 1,7 фальшивої, причому цей показник став найнижчим від початку повномасштабної війни.

Порівняймо! У країнах ЄС ситуація зовсім інша: торік на мільйон справжніх банкнот виявили близько 14 підроблених євро – це понад у вісім разів більше, аніж в Україні.

Результат забезпечує цілий комплекс захисних елементів. Зокрема, сучасні гривні мають водяні знаки, захисні стрічки, рельєфні елементи та оптично-змінні зображення, які змінюють колір під різними кутами. Частину ознак можна перевірити навіть без спеціального обладнання – на дотик, проти світла тощо.

Нагадаємо, посилений захист отримали й нові 2 000 гривень, що вже 4 вересня з'являться в обігу. Найбільший номінал присвятили Василю Стусу: його портрет розмістили на лицьовому боці, а на зворотному – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався видатний українець.