Що відомо про обігову монету

Її аверс ідентичний зразку 2018 року, тоді як реверс має особливий символічний дизайн. Деталі повідомили в Нацбанку.

У центрі композиції розміщено ланцюг із розірваною ланкою, який уособлює звільнення з кайданів. Його частини здіймаються вгору та перетворюються на силуети птахів – утілення незламного духу, героїзму й переходу у вічність тих, хто віддав життя за Україну.



Який вигляд мають нові 10 гривень / Фото НБУ

Поступово в готівковий обіг планують ввести 2 мільйони штук.

Ми закарбовуємо цю пам'ять у металі, щоб вона жила не лише в меморіалах чи книгах, але й нагадувала кожному про ціну людської гідності, свободи та життя,

– наголосив голова регулятора Андрій Пишний.

Нагадаємо, уже незабаром на українців чекає ще одна знакова дата – 35-річчя Незалежності. З цієї нагоди Нацбанк також готує нову пам'ятну монету зі срібла 925 проби номіналом 20 гривень.