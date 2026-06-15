Цю копійку можна дорого продати: перевірте скарбничку

25 копійок 2001 року можна дійсно дорого продати. Річ у тім, що вони входили до річного набору НБУ "Обігові монети України". Тобто, такий екземпляр доволі рідкісний.

Що відомо про ці 25 копійок?

Імовірність знайти в обігу такі 25 копійок надзвичайно мала, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

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Потрібно розуміти, що набір НБУ "Обігові монети України" випускали до 10-річчя регулятора. Тираж був всього 5 тисяч штук.

Саме через це вартість таких монет доволі висока. Нараз вони коштують від 1 000 до 2 500 гривень, якщо спиратися на дані аукціону Віоліті.

На кінцеву ціну екземпляра впливають такі фактори:

стан;

упакування (зазвичай їх продають в банківській запайці або спеціальному захисному холдері).

Зауважимо, до продажу монети важливо правильно підходити. Зокрема, не варто намагатися її додатково очищувати, наприклад, завдяки абразивним та хімічним засобам. Також потрібно зробити докладні відео, фото при хорошому освітленні. Це допоможе краще презентувати товар.

Які 25 копійок вважаються найдорожчими?