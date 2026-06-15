Что известно об этих 25 копейках?
Вероятность найти в обращении такие 25 копеек крайне мала, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".
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Нужно понимать, что набор НБУ "Оборотные монеты Украины" выпускали к 10-летию регулятора. Тираж составил всего 5 тысяч штук.
Именно из-за этого стоимость таких монет довольно высока. Сейчас они стоят от 1 000 до 2 500 гривен, если опираться на данные аукциона Виолити.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
На конечную цену экземпляра влияют следующие факторы:
- состояние;
- упаковка (обычно их продают в банковской запайке или специальном защитном холдере).
Отметим, к продаже монеты важно правильно подходить. В частности, не стоит пытаться ее дополнительно очищать, например, с помощью абразивных и химических средств. Также нужно сделать подробные видео и фото при хорошем освещении. Это поможет лучше презентовать товар.
Какие 25 копеек считаются самыми дорогими?
- Самой дорогой считается разновидность 25 копеек – 5.1ДАг. Они стоят примерно 5 000 – 7 000 гривен.
- Помимо того, что эта монета имеет определенные нюансы, например, снизу хвостик буквы Ї касается буквы Н, она довольно редкая. Точный ее тираж неизвестен. Однако на аукционах она периодически появляется.