За скільки сьогодні можна купити 200 євро
- Середній курс євро у банках: купівля – 50,40 грн/євро; продаж – 51,15 грн/євро.
- Обмін 200 євро у банку дає приблизно 10 080 грн, а в обміннику – приблизно 10 196 грн.
Євро відчутно впав, відносно долара. Такі зміни виникли на тлі зміцнення американської валюти. Водночас у парі євро / гривня коливання не такі вагомі, але відчутні.
Який курс євро в Україні зараз?
Станом на 6 березня, офіційний курс євро – 50,90 гривень, повідомляє НБУ.
Середній курс євро у банках, як повідомляє видання "Мінфін", сьогодні такий:
- купівля – 50,40 гривні за євро;
- продаж – 51,15 гривні за євро.
В обмінниках ситуація така:
- купівля – 50,98 гривні за євро;
- продаж – 51,25 гривні за євро.
Яку суму можна отримати, якщо здати 200 євро?
- якщо обмінювати 200 євро у банку, можна отримати орієнтовно – 10 080 гривень;
- в обміннику за 200 євро сьогодні можна виручити приблизно – 10 196 гривень.
Скільки гривень треба, щоб купити зараз 200 євро?
- 6 березня у банку 200 євро можна купити за приблизно – 10 230 гривень;
- в обміннику придбати 200 євро можна за майже – 10 250 гривень.
Що важливо знати про євро зараз?
ЄЦБ продовжує виведення з обігу банкноти номіналом 500 євро. Наразі вона чинна і може вільно використовуватись. Рішення вивести 500 євро з обігу було ухвалено на основі того, що саме цю купюру часто підроблювали та використовували при шахрайських операціях.
Наразі існує дві серії євро. Номінал 500 євро був включений у першу. В другій – його немає.
Цікаво! Друга серія євро отримала назву "Європа" через дизайн.