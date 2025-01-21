Насиченіший колір та інші символи: які 200 гривень старого зразка

Купюри 200 гривень старого зразка замінюють новими банкнотами зразка 2014 року. Старіші купюри мають дещо інший дизайн та колір, що відрізняє їх від новіших банкнот.

Як виглядають 200 гривень старого зразка

З 1 листопада 2024 року НБУ почав процес вилучення з обігу банкнот, зокрема це стосується й номіналу 200 гривень зразків 2003 – 2007 років. Її замінюватимуть на банкноту аналогічних номіналів зразка 2014 та пізніших років випуску.

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Однак варто додати, що гривні, які НБУ вилучає з обігу, не потрібно буде обмінювати. Усі вище згадані банкноти залишаються законним платіжним засобом.

Купюра 200 гривень старого зразка має основний малюнок лицьової сторони – це портрет Лесі України. А основний малюнок зворотної сторони – в'їзна вежа Луцька замку.

Банкнота надрукована на паперi рожевого кольору, натомість банкнота зразка 2014 року вже на тонованому папері із світло-рожевим відтінком.

Зображення графiчного знака гривнi, видиме пiд час розглядання банкноти проти свiтла.

Присутній "Орловський" друк, який утворює зображення, що виконанi фарбами рiзного кольору з рiзкою змiною одного кольору на iнший без розривiв.



200 гривень старого зразка / Інфографіка НБУ