Яка гривня виходить з обігу

Національний банк України поступово вилучає з обігу гривні старого зразка. Йдеться про гривні, які почали випускати в 2003 – 2007 роках. Про це інформує 24 Канал з посиланням на НБУ

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У серпні 2024 року НБУ почав вилучати банкноти номіналом 500 гривень, а купюри з номіналами 50 та 200 гривень – з листопада. Крім того, у 2020 та 2023 роках Національний банк України також почав вилучати банкоти з номіналами 1, 2, 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років. Ці банкноти були в обігу понад 17 років.

Гривні, які НБУ вилучає з обігу, українцям не потрібно буде обмінювати. Усі вище згадані банкноти залишаються законним платіжним засобом. Тож, цими купюрами можна буде й надалі розраховуватися за послуги та товари. Жодних обмежень регулятор не запроваджував.