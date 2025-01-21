Як виглядають 200 гривень старого зразка

З 1 листопада 2024 року НБУ почав процес вилучення з обігу банкнот, зокрема це стосується й номіналу 200 гривень зразків 2003 – 2007 років. Її замінюватимуть на банкноту аналогічних номіналів зразка 2014 та пізніших років випуску.

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Однак варто додати, що гривні, які НБУ вилучає з обігу, не потрібно буде обмінювати. Усі вище згадані банкноти залишаються законним платіжним засобом.

Купюра 200 гривень старого зразка має основний малюнок лицьової сторони – це портрет Лесі України. А основний малюнок зворотної сторони – в'їзна вежа Луцька замку.

Банкнота надрукована на паперi рожевого кольору, натомість банкнота зразка 2014 року вже на тонованому папері із світло-рожевим відтінком.

Зображення графiчного знака гривнi, видиме пiд час розглядання банкноти проти свiтла.

Присутній "Орловський" друк, який утворює зображення, що виконанi фарбами рiзного кольору з рiзкою змiною одного кольору на iнший без розривiв.



200 гривень старого зразка / Інфографіка НБУ