8 червня, 17:00
Валюта продовжує рости: 200 доларів це скільки гривень тепер
Долар продовжує зростати. Проте ці зміни передбачувані та очікувані. Загалом ситуація на валютному ринку залишається стабільною.
Як змінився курс долара 8 червня 2026 року?
Станом на 8 червня, офіційний курс долара в Україні – 44,3583, повідомляє НБУ.
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Як повідомляє видання "Мінфін", середній курс долара у банку сьогодні:
- купівля – 44,20 гривні за долар США;
- продаж – 44,69 гривні за долар США.
В обмінниках, середній курс долара такий:
- купівля – 44,40 гривні за долар США;
- продаж – 44,52 гривні за долар США.
Як вказав аналітик Андрій Шевчишин, таке зростання долара сьогодні є очікуваним та передбачуваним. Зокрема, на тлі п'ятничних подій.
Це очікувано після п'ятничного взлету долару на світовому ринку. Тепер вся увага до НБУ, як він буде себе вести: пропустить чи стримає (бути заливати інтервенціями).
Скільки треба гривень, аби купити 200 доларів зараз?
- аби купити 200 доларів у банку зараз необхідно – 8 938 гривень;
- в обміннику для покупки 200 доларів необхідно вже приблизно – 8 904 гривень.
Скільки можна отримати, якщо здати 200 доларів?
- при здачі 200 доларів у банк можна виручити орієнтовно – 8 840 гривень;
- при здачі 200 доларів в обмінник, вдасться отримати приблизно – 8 880 гривень.
Що важливо знати про обмін доларів?
- Результат обміну доларів залежить від стану банкнот. Купюри, які мають ознаки незначного зношення, обмінюються за стандартною процедурою.
- А от купюри з ознаками значного зношення віддаються на інкасо. Це спеціальна процедура, при якій стягується комісія.