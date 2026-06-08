Как изменился курс доллара 8 июня 2026 года?
По состоянию на 8 июня, официальный курс доллара в Украине – 44,3583, сообщает НБУ.
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Как сообщает издание "Минфин", средний курс доллара в банке сегодня:
- покупка – 44,20 гривны за доллар США;
- продажа – 44,69 гривны за доллар США.
В обменниках, средний курс доллара такой:Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- покупка – 44,40 гривны за доллар США;
- продажа – 44,52 гривны за доллар США.
Как указал аналитик Андрей Шевчишин, такой рост доллара сегодня является ожидаемым и предсказуемым. В частности, на фоне пятничных событий.
Это ожидаемо после пятничного взлета доллара на мировом рынке. Теперь все внимание к НБУ, как он будет себя вести: пропустит или сдержит (будет заливать интервенциями).
Сколько надо гривен, чтобы купить 200 долларов сейчас?
- чтобы купить 200 долларов в банке сейчас необходимо – 8 938 гривен;
- в обменнике для покупки 200 долларов необходимо уже примерно – 8 904 гривен.
Сколько можно получить, если сдать 200 долларов?
- при сдаче 200 долларов в банк можно выручить ориентировочно – 8 840 гривен;
- при сдаче 200 долларов в обменник, удастся получить примерно – 8 880 гривен.
Что важно знать об обмене долларов?
- Результат обмена долларов зависит от состояния банкнот. Купюры, которые имеют признаки незначительного износа, обмениваются по стандартной процедуре.
- А вот купюры с признаками значительного износа отдаются на инкассо. Это специальная процедура, при которой взимается комиссия.