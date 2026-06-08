Как изменился курс доллара 8 июня 2026 года?

По состоянию на 8 июня, официальный курс доллара в Украине – 44,3583, сообщает НБУ.

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Как сообщает издание "Минфин", средний курс доллара в банке сегодня:

покупка – 44,20 гривны за доллар США;

продажа – 44,69 гривны за доллар США.

В обменниках, средний курс доллара такой:

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покупка – 44,40 гривны за доллар США;

продажа – 44,52 гривны за доллар США.

Как указал аналитик Андрей Шевчишин, такой рост доллара сегодня является ожидаемым и предсказуемым. В частности, на фоне пятничных событий.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Это ожидаемо после пятничного взлета доллара на мировом рынке. Теперь все внимание к НБУ, как он будет себя вести: пропустит или сдержит (будет заливать интервенциями).

Сколько надо гривен, чтобы купить 200 долларов сейчас?

чтобы купить 200 долларов в банке сейчас необходимо – 8 938 гривен;

в обменнике для покупки 200 долларов необходимо уже примерно – 8 904 гривен.

Сколько можно получить, если сдать 200 долларов?

при сдаче 200 долларов в банк можно выручить ориентировочно – 8 840 гривен;

при сдаче 200 долларов в обменник, удастся получить примерно – 8 880 гривен.

Что важно знать об обмене долларов?