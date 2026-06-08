Як змінився курс долара 8 червня 2026 року?

Станом на 8 червня, офіційний курс долара в Україні – 44,3583, повідомляє НБУ.

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Як повідомляє видання "Мінфін", середній курс долара у банку сьогодні:

купівля – 44,20 гривні за долар США;

продаж – 44,69 гривні за долар США.

В обмінниках, середній курс долара такий:

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купівля – 44,40 гривні за долар США;

продаж – 44,52 гривні за долар США.

Як вказав аналітик Андрій Шевчишин, таке зростання долара сьогодні є очікуваним та передбачуваним. Зокрема, на тлі п'ятничних подій.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Це очікувано після п'ятничного взлету долару на світовому ринку. Тепер вся увага до НБУ, як він буде себе вести: пропустить чи стримає (бути заливати інтервенціями).

Скільки треба гривень, аби купити 200 доларів зараз?

аби купити 200 доларів у банку зараз необхідно – 8 938 гривень;

в обміннику для покупки 200 доларів необхідно вже приблизно – 8 904 гривень.

Скільки можна отримати, якщо здати 200 доларів?

при здачі 200 доларів у банк можна виручити орієнтовно – 8 840 гривень;

при здачі 200 доларів в обмінник, вдасться отримати приблизно – 8 880 гривень.

Що важливо знати про обмін доларів?