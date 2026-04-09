200 доларів: це скільки в гривнях після подорожчання валюти
Курс долара залишається стабільним. Відбуваються лише невеликі коливання, які майже невідчутні. Водночас перед вихідними валюта дещо підскочила.
Як змінився курс долара 9 квітня 2026?
Офіційний курс долара, станом на 9 квітня складає – 43,3792 гривні, повідомляє НБУ.
Як вказує видання "Мінфін", середній курс долара у банках, зараз такий:
- купівля – 43,24 гривні за долар США;
- продаж – 43,73 гривні за долар США.
В обмінниках ситуація наступна:
- купівля – 43,45 гривні за долар США;
- продаж – 43,55 гривні за долар США.
Якщо обміняти 200 доларів скільки сьогодні можна отримати?
- при обміні 200 доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 8 648 гривень;
- в обміннику при обміні 200 доларів вдасться виручити приблизно – 8 690 гривень.
За скільки зараз можна купити 200 доларів?
- аби купити 200 доларів у банку зараз необхідно мати орієнтовно – 8 746 гривень;
- для придбання 200 доларів в обміннику необхідно уже майже – 8 710 гривень.
Що ще важливо знати про курс долара перед Великоднем?
Ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною. Банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий вказує, що різких змін не буде. На коливання, за його словами, можуть вплинути загальна світова ситуація, ціни на пальне та підвищення ажіотажу перед Великоднем.
В Україні продовжує діяти режим керованої гнучкості. Тобто, НБУ м'яко контролює ситуацію на валютному ринку. Зокрема, це відбувається через своєчасні валютні інтервенції.