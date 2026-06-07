Старі 20 гривень зникають з гаманців – чи можна заробити на банкноті 2013 року

Поки українці звикають до нових купюр, їхні попередниці непомітно відходять у минуле. Саме Нацбанк поступово оновлює банкнотно-монетний ряд, виводячи з обігу гривні старих зразків.

Скільки коштують 20 гривень старого зразка

Через це все рідше в гаманцях можна знайти надруковані у 2013 році 20 гривень. Чи мають такі гроші попит серед колекціонерів, а також скільки за них готові платити – розбирався 24 Канал.

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Зразки 1992, 1995 та 2000 років уже давно вилучили з обігу, тоді як відбір старих зелених банкнот зразка 2003 року триває.

Йдеться про надруковані у 2003, 2005, 2011, 2013 та 2016 роках гроші, тож вони залишаються повноцінним платіжним засобом в Україні.



Який вигляд мають 20 гривень 2013 року друку / Фото НБУ

Через це вартість такої купюри насамперед визначається її номіналом і становить 20 гривень. Щоправда, люди вже почали виставляти окремі екземпляри на продаж як сувенір і пам'ять про попереднє покоління українських грошей.

Оголошення можна зустріти на онлайн-платформах. Ціни на банкноти з підписом Ігоря Соркіна, так званого "касира родини Януковича", сягають 150 – 250 гривень.

Цікаво! На лицевій стороні зображено портрет українського письменника, критика, перекладача, журналіста, соціолога, етнографа, історика та філософа Івана Франка, тоді як на звороті – Львівський оперний театр. Пальмова гілка над головою скульптури символізує нагороду людям, які присвятили себе мистецтву.

Які ще 20 гривень продають в Україні