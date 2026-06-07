Старі 20 гривень зникають з гаманців – чи можна заробити на банкноті 2013 року
Поки українці звикають до нових купюр, їхні попередниці непомітно відходять у минуле. Саме Нацбанк поступово оновлює банкнотно-монетний ряд, виводячи з обігу гривні старих зразків.
Скільки коштують 20 гривень старого зразка
Через це все рідше в гаманцях можна знайти надруковані у 2013 році 20 гривень. Чи мають такі гроші попит серед колекціонерів, а також скільки за них готові платити – розбирався 24 Канал.
Дивіться також Які банкноти по 50 гривень більше не приймають у магазинах
Зразки 1992, 1995 та 2000 років уже давно вилучили з обігу, тоді як відбір старих зелених банкнот зразка 2003 року триває.
Йдеться про надруковані у 2003, 2005, 2011, 2013 та 2016 роках гроші, тож вони залишаються повноцінним платіжним засобом в Україні.
Який вигляд мають 20 гривень 2013 року друку / Фото НБУ
Через це вартість такої купюри насамперед визначається її номіналом і становить 20 гривень. Щоправда, люди вже почали виставляти окремі екземпляри на продаж як сувенір і пам'ять про попереднє покоління українських грошей.
Оголошення можна зустріти на онлайн-платформах. Ціни на банкноти з підписом Ігоря Соркіна, так званого "касира родини Януковича", сягають 150 – 250 гривень.
Цікаво! На лицевій стороні зображено портрет українського письменника, критика, перекладача, журналіста, соціолога, етнографа, історика та філософа Івана Франка, тоді як на звороті – Львівський оперний театр. Пальмова гілка над головою скульптури символізує нагороду людям, які присвятили себе мистецтву.
Які ще 20 гривень продають в Україні
Також можна зустріти пропозиції щодо особливих випусків номіналу. Наприклад, гроші зразка 2016 року, присвячені 160-річчю від дня народження Івана Франка. Справа від його портрета розміщено SPARK-елемент і захисну стрічку.
Значно дорожче обійдеться пам'ятна банкнота "Пам'ятаємо! Не пробачимо!" 2023 року, яку прикрашає сцена встановлення державного стяга військовими на тлі фрагментів карти України та прапорів держав-союзниць.