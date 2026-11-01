За пошматовані 20 доларів заплатили в тисячі разів більше через давню таємницю

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Що відомо про унікальний лот

У жовтні 2026 року на Heritage Auctions за 134 200 доларів пустили з молотка понівечену банкноту серії 1969 року. Вона була частиною викупу, який отримав викрадач літака, відомий під псевдонімом Д. Б. Купер.

Історія розпочалася восени 1971 року, коли невідомий чоловік захопив пасажирський борт на маршруті між Портлендом (штат Орегон) і Сіетлом (штат Вашингтон), зажадавши 200 тисяч доларів викупу та парашут. Отримавши бажане, він вистрибнув із повітряного судна та безслідно зник.

Лише взимку 1980 року восьмирічний Браян Інгрем знайшов частину грошей на березі річки Колумбія, коли розчищав піщану ділянку для багаття. Хлопчик натрапив на три пачки купюр загальною сумою 5 800 доларів, які пролежали там роками та розклалися під впливом природних умов, але досі були перев'язані гумками.

Серійні номери збіглися з даними ФБР. Лише 14 банкнот правоохоронці залишили як речові докази, а ще частину готівки дозволили забрати родині юнака.

Де знайшли викуп Д. Б. Купера: дивіться на карті

Нагадаємо, на аукціонах великі суми платять не лише за гроші з незвичайною історією, а й за екземпляри з помилками карбування. Так, нещодавно у США майже за 17 тисяч доларів продали рідкісну монету, на якій випадково поєдналися зображення 25-центовика та пенні. Через це колекціонери прозвали її "26 центів".