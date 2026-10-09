Що означає серійний номер долара

Кожна банкнота має унікальний номер, який складається з літер і восьми цифр. Це не просто випадкова комбінація символів, адже за окремими її елементами можна дізнатися про серію випуску готівки та Федеральний резервний банк, з яким вона пов'язана, пояснюють у Бюро гравіювання та друку США.

На купюрах номіналом 1 і 2 долари серійний номер складається з однієї літери на початку та ще однієї літери наприкінці.

Натомість на купюрах від 5 до 100 доларів, починаючи із серії 1996 року, перед цифрами використовують уже дві літери.

У такому разі перша літера означає серію випуску банкноти (наприклад, A – серія 1996 року, B – 1999 року, C – 2001 року тощо), а друга – вказує на один із 12 банків, з яким пов'язане її виробництво (можливі такі варіанти: А – Бостон, B – Нью-Йорк, C – Філадельфія, D – Клівленд, E – Ричмонд, F – Атланта, G – Чикаго, H – Сент-Луїс, I – Міннеаполіс, J – Канзас-Сіті, K – Даллас, L – Сан-Франциско).

Остання літера після номера змінюється в міру використання цифрових комбінацій, однак тут є два винятки: O не застосовують через схожість із нулем, а Z зарезервована для тестового друку.

До того ж іноді наприкінці взагалі можна побачити зірочку. Вона означає, що банкнота призначена для заміни бракованого аркуша, виявленого вже після нанесення серійних номерів.



Серійний номер із зірочкою / Фото U.S. Currency Education Program

Нагадаємо, сам серійний номер не гарантує справжності готівки, адже шахраї можуть відтворювати його на підробках. Тому під час перевірки варто звертати увагу й на інші захисні елементи, як-от водяні знаки чи фарбу, що змінює колір залежно від кута нахилу.