Війна ставок: 12-секундний ролик робота Софії продали на аукціоні за 700 мільйонів доларів 

Джерело:The New York Times
Відеоролик, створений людиноподібним роботом Софією, продали на аукціоні за 688 888 мільйонів доларів. Хто придбав витвір мистецтва та у якому форматі пройшов аукціон — читайте далі.
Відеоролик має назву Sophia Instantiation. Витвір мистецтва продали на аукціоні у форматі NFT. Хто придбав ролик наразі невідомо.
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Крім 12-секундного файлу в форматі МР4 покупець отримає реальне зображення намальоване "Софією" на роздруківці її автопортрета. Цей аукціон увійде в історію, адже вперше робот-гуманоїд зі штучним інтелектом отримав кошти від продажу NTF.
Аукціон NFT дозволяє перевірити право власності лоту та справжність цифрових об'єктивів. Невзаємозамінні токени стали новим "інвестиційним захопленням".
Очільник компанії Hanson Robotics, яка стоїть за створенням робота-гуманоїда, Девід Хансон висловив здивування щодо темпів торгів перед їх закриттям. За його словами, на аукціоні розгорілася справжня "війна ставок".
Витвір робота Софії продали на аукціоні: дивіться відео
Людиноподібний робот був представлений світовій спільноті у 2016 році.
"Софія" створювала свої роботи спільно з художником Андреа Боначето, який прославився картинами відомих людей. Зокрема, він створив портрет очільника Tesla і SpaceX Ілона Маска. Робот об'єднав елементи творів Боначето, історії мистецтва та власних малюнків.Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій у експертів Forex Club.